Cheviot vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Cheviot stellte am 05.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 77.53 INR. Im Vorjahresviertel hatte Cheviot 49.15 INR je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz wurden 1.71 Milliarden INR gegenüber 1.20 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch