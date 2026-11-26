Chesapeake Gold lud am 24.11.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0.03 CAD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0.020 CAD je Aktie erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch