Chery Automobile gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Chery Automobile liess sich am 30.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Chery Automobile die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1.08 HKD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0.880 HKD erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 42.39 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 113.94 Milliarden HKD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 80.02 Milliarden HKD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch