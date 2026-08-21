Chery Automobile gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Chery Automobile hat am 20.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

In Sachen EPS wurden 0.87 HKD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Chery Automobile 0.940 HKD je Aktie eingenommen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 89.10 Milliarden HKD – ein Plus von 12.54 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Chery Automobile 79.17 Milliarden HKD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch