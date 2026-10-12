Cherrypick Games Spolka Akcyjna Bearer: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Cherrypick Games Spolka Akcyjna Bearer stellte am 09.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0.04 PLN eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0.100 PLN je Aktie erzielt worden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 72.55 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 0.5 Millionen PLN. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 0.1 Millionen PLN.

Redaktion finanzen.ch