Cherry Street Capital stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Cherry Street Capital hat am 25.08.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorgestellt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0.02 CAD. Im Vorjahresquartal hatten -0.040 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 8.4 Millionen CAD vermeldet – das entspricht einem Plus von 3.09 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8.1 Millionen CAD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch