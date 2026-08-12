Cherry Hill Mortgage Investment stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Cherry Hill Mortgage Investment lud am 10.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.04 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Cherry Hill Mortgage Investment ein EPS von -0.030 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite hat Cherry Hill Mortgage Investment im vergangenen Quartal 35.5 Millionen USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 7.81 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Cherry Hill Mortgage Investment 38.5 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch