|
12.08.2026 06:37:00
Cherry Hill Mortgage Investment stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Cherry Hill Mortgage Investment lud am 10.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.04 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Cherry Hill Mortgage Investment ein EPS von -0.030 USD je Aktie vermeldet.
Auf der Umsatzseite hat Cherry Hill Mortgage Investment im vergangenen Quartal 35.5 Millionen USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 7.81 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Cherry Hill Mortgage Investment 38.5 Millionen USD umsetzen können.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Ferrari: Die zweite Chance
Ferrari hat nach einer schwierigen Zeit wieder auf die Überholspur gefunden. Starke Quartalszahlen, eine angehobene Jahresprognose und ein bis 2027 gefülltes Orderbuch sprechen für weiteren Rückenwind und bieten eine neue Trading Möglichkeit.Weiterlesen!
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerVor US-Inflationsdaten: SMI gibt nach -- DAX setzt Rekordlauf fort -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich zur Wochenmitte schwächer. Der deutsche Leitindex verbucht Gewinne. In Fernost zeigten sich die Börsen am Mittwoch uneinheitlich.