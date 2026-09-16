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16.09.2026 06:37:00
Chernomorski: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
Chernomorski hat am 14.09.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.
Der Verlust je Aktie wurde auf 0.08 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Chernomorski ein Ergebnis je Aktie von -0.090 EUR vermeldet.
Redaktion finanzen.ch
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