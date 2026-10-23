Chennai Petroleum öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Chennai Petroleum hat am 22.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 150.90 INR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 48.30 INR je Aktie generiert.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Chennai Petroleum im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 25.91 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 205.58 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel waren 163.27 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch