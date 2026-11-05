Chennai Meenakshi Multispeciality Hospital stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Chennai Meenakshi Multispeciality Hospital liess sich am 02.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Chennai Meenakshi Multispeciality Hospital die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS lag bei -0.39 INR. Ein Jahr zuvor waren 0.200 INR je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 8.75 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 86.4 Millionen INR. Im Vorjahreszeitraum waren 94.7 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch