Chennai Meenakshi Multispeciality Hospital: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Chennai Meenakshi Multispeciality Hospital präsentierte in der am 11.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 85.9 Millionen INR – eine Minderung von 0.68 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 86.5 Millionen INR eingefahren.

Redaktion finanzen.ch