|
27.08.2026 06:37:00
Chengshang Group mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Chengshang Group lud am 26.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0.10 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0.010 CNY je Aktie erwirtschaftet worden.
Chengshang Group hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 421.1 Millionen CNY abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 29.59 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 598.0 Millionen CNY erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Netflix: Zurück auf dem Schirm
Der Streamingriese erlebt an der Wall Street gerade ein Comeback. Wenngleich ein steiniger Weg vor der Netflix-Aktie liegt, könnte die Aufholjagd durchaus noch weiter gehen.Weiterlesen!
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerNach NVIDIA-Bilanz: SMI letztlich tiefrot -- DAX geht etwas höher in den Feierabend -- Asiens Börsen schliesslich uneins
Der heimische Aktienmarkt rutschte kräftig ab. Der deutsche Aktienmarkt bewegte sich etwas nach oben. Die Wall Street zeigt sich gut behauptet. Die asiatischen Börsen tendierten am Donnerstag in unterschiedliche Richtungen.