Chengshang Group mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Chengshang Group lud am 26.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0.10 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0.010 CNY je Aktie erwirtschaftet worden.

Chengshang Group hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 421.1 Millionen CNY abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 29.59 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 598.0 Millionen CNY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch