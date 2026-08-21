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21.08.2026 06:37:00
Chengdu Zhimingda Electronics A gewährte Anlegern Blick in die Bücher
Chengdu Zhimingda Electronics A hat am 20.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Das EPS wurde auf 0.21 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0.150 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Chengdu Zhimingda Electronics A in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 11.99 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 188.4 Millionen CNY im Vergleich zu 214.1 Millionen CNY im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.ch
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