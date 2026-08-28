Chengdu Xuguang Electronics: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Chengdu Xuguang Electronics hat sich am 27.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäussert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.05 CNY. Im Vorjahresviertel hatte Chengdu Xuguang Electronics 0.040 CNY je Aktie erwirtschaftet.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Chengdu Xuguang Electronics in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 23.04 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 543.2 Millionen CNY im Vergleich zu 441.5 Millionen CNY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch