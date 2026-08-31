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31.08.2026 06:37:00
Chengdu Sino-Microelectronics Tech A stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Chengdu Sino-Microelectronics Tech A hat am 28.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Chengdu Sino-Microelectronics Tech A vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0.09 CNY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0.020 CNY je Aktie erwirtschaftet.
In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 146.6 Millionen CNY – eine Minderung von 26.44 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 199.3 Millionen CNY eingefahren.
Redaktion finanzen.ch
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