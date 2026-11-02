Chengdu Sino-Microelectronics Tech A präsentierte Quartalsergebnisse

Chengdu Sino-Microelectronics Tech A hat am 30.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0.11 CNY beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Chengdu Sino-Microelectronics Tech A ein Ergebnis je Aktie von 0.040 CNY vermeldet.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 37.49 Prozent auf 101.7 Millionen CNY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 162.7 Millionen CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch