Chengdu Qian Feng Electronics stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Chengdu Qian Feng Electronics hat am 31.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0.15 CNY gegenüber -0.200 CNY im Vorjahresquartal verkündet.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 15.23 Prozent auf 6.76 Milliarden CNY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 5.87 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch