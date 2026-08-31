Chengdu Qian Feng Electronics stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Chengdu Qian Feng Electronics präsentierte am 28.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0.17 CNY. Im Vorjahresquartal hatten -0.240 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 30.53 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 5.74 Milliarden CNY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 7.50 Milliarden CNY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch