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20.08.2026 06:37:00
Chengdu Olymvax Biopharmaceuticals A: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Chengdu Olymvax Biopharmaceuticals A hat am 18.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Das EPS wurde auf einen Verlust von 0.15 CNY je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 0.050 CNY je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite hat Chengdu Olymvax Biopharmaceuticals A im vergangenen Quartal 203.5 Millionen CNY verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 6.80 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Chengdu Olymvax Biopharmaceuticals A 218.4 Millionen CNY umsetzen können.
Redaktion finanzen.ch
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