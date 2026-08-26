Chengdu Lihang Technology A stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Chengdu Lihang Technology A hat am 24.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0.13 CNY je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0.510 CNY je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 61.8 Millionen CNY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 484.30 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Chengdu Lihang Technology A einen Umsatz von 10.6 Millionen CNY eingefahren.

Redaktion finanzen.ch