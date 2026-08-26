|
26.08.2026 06:37:00
Chengdu Lihang Technology A stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Chengdu Lihang Technology A hat am 24.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Das EPS wurde auf einen Verlust von 0.13 CNY je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0.510 CNY je Aktie erzielt worden.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 61.8 Millionen CNY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 484.30 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Chengdu Lihang Technology A einen Umsatz von 10.6 Millionen CNY eingefahren.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: DocMorris: Turnaround gewinnt an Tempo
Überraschend starke Geschäftszahlen sorgen bei der Aktie von DocMorris wieder für Schwung. Vor allem das kräftige Wachstum im Rezeptgeschäft und die verbesserte Profitabilität machen Hoffnung auf einen nachhaltigen Turnaround - und damit auch auf höhere Kurse.Weiterlesen!
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerTag der NVIDIA-Bilanz: SMI und DAX kaum verändert erwartet -- Asiens Börsen in Grün
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt werden mit einer ruhigen Eröffnung erwartet. Die asiatischen Börsen zeigen sich zur Wochenmitte mit Aufschlägen.