Chengdu Jiachi Electronic Technology A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Chengdu Jiachi Electronic Technology A hat am 26.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Es stand ein EPS von 0.10 CNY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Chengdu Jiachi Electronic Technology A noch ein Gewinn pro Aktie von 0.220 CNY in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 179.5 Millionen CNY – eine Minderung von 15.83 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 213.2 Millionen CNY eingefahren.

Redaktion finanzen.ch