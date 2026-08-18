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18.08.2026 06:37:00
Chengdu Gas Group A veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
Chengdu Gas Group A hat am 15.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.09 CNY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Chengdu Gas Group A ein EPS von 0.110 CNY je Aktie vermeldet.
In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 1.08 Milliarden CNY – eine Minderung von 5.66 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 1.15 Milliarden CNY eingefahren.
Redaktion finanzen.ch
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