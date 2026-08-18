Chengdu Gas Group A veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Chengdu Gas Group A hat am 15.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0.09 CNY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Chengdu Gas Group A ein EPS von 0.110 CNY je Aktie vermeldet.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 1.08 Milliarden CNY – eine Minderung von 5.66 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 1.15 Milliarden CNY eingefahren.

Redaktion finanzen.ch