Chengdu B-ray Media stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Chengdu B-ray Media liess sich am 27.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Chengdu B-ray Media die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das vergangene Quartal hat Chengdu B-ray Media mit einem Umsatz von insgesamt 137.3 Millionen CNY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 121.1 Millionen CNY erwirtschaftet worden waren, um 13.39 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch