Chengdu B-ray Media gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Chengdu B-ray Media hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 31.10.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 46.48 Prozent auf 190.5 Millionen CNY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 130.0 Millionen CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch