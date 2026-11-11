Cheng Shin Rubber Industry vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Cheng Shin Rubber Industry hat am 09.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.36 TWD. Im Vorjahresviertel waren 0.500 TWD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 9.38 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 23.67 Milliarden TWD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 25.90 Milliarden TWD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch