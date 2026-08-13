Cheng Shin Rubber Industry präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Cheng Shin Rubber Industry hat am 12.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Cheng Shin Rubber Industry hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0.48 TWD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0.280 TWD je Aktie gewesen.

Der Umsatz wurde auf 25.19 Milliarden TWD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 22.99 Milliarden TWD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch