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21.08.2026 06:37:00
Cheng Du Sheng Nuo Biotec A verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
Cheng Du Sheng Nuo Biotec A hat am 20.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0.31 CNY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0.110 CNY je Aktie erzielt worden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Cheng Du Sheng Nuo Biotec A in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 71.62 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 263.0 Millionen CNY im Vergleich zu 153.2 Millionen CNY im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.ch
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