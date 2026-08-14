Chemtrade Logistics informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Chemtrade Logistics hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 12.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Das EPS lag bei 0.38 CAD. Im letzten Jahr hatte Chemtrade Logistics einen Gewinn von 0.090 CAD je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 16.52 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 496.7 Millionen CAD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 578.7 Millionen CAD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch