Chemtech Industrial Valves: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Chemtech Industrial Valves lud am 12.08.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

In Sachen EPS wurden 0.37 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Chemtech Industrial Valves 1.68 INR je Aktie eingenommen.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 113.6 Millionen INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 18.79 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 95.7 Millionen INR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch