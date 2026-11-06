Chemplast Sanmar: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Chemplast Sanmar präsentierte am 04.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Das EPS lag bei -0.34 INR. Ein Jahr zuvor waren -3.210 INR je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 28.07 Prozent auf 13.23 Milliarden INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 10.33 Milliarden INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch