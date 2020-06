ChemPartner réalise de nouveaux investissements dans les produits biologiques, de la recherche aux capacités de fabrication

SHANGHAI, 10 juin 2020 /PRNewswire/ -- Shanghai ChemPartner a annoncé aujourd'hui les nouveaux investissements réalisés par la société dans son unité commerciale de produits biologiques afin d'accroître ses compétences et ses capacités de découverte de produits biologiques par le biais du développement et de la fabrication.

« ChemPartner possède une vaste expérience dans la prestation de services de découverte et de développement de produits biologiques », a déclaré Wei Tang, PDG de ChemPartner. « Les scientifiques exceptionnels de nos équipes de découverte et de développement de produits biologiques fournissent des services complets destinés au développement global des procédés et aux demandes de nouveau médicament de recherche (IND), et l'expansion de notre capacité de fabrication de produits biologiques conforme aux BPF actuelles démontre que nous nous alignons et nous consacrons à réaliser les initiatives de recherche d'entreprises pharmaceutiques et biotechnologiques du monde entier de manière stratégique et technique. »

ChemPartner a ouvert son tout nouveau site, qui se trouve à Qidong, en Chine, tout près de Shanghai. Ce campus de 67 000 m2 abrite un laboratoire qui comprend une animalerie de 5 000 m2, un bâtiment administratif et une usine de production de produits biologiques. Cette dernière sera opérationnelle à partir du mois d'août 2020.

L'usine de production de produits biologiques de phase I, qui s'étend sur 13 000 m2, est conforme aux normes et aux directives les plus strictes établies par l'ICH, la FDA, la NMPA et l'EMPA, et vise à répondre à la demande de production de produits biologiques de clients du monde entier dans le cadre d'études cliniques de phase III et de lancements commerciaux. Cette installation accueillera jusqu'à huit bioréacteurs à usage unique de 2 000 l et trois de 500 l, ainsi qu'une chaîne de remplissage et de lyophilisation aseptique de 2 à 20 ml. ChemPartner dispose également d'installations d'analyse bien équipées afin de soutenir le développement de méthodes et les essais de libération des produits.

Le Dr Jun Xiang, directeur général de ChemPartner Biologics, a ajouté : « L'investissement dans cette installation de fabrication de produits biologiques de pointe est une étape majeure pour ChemPartner. Ce nouvel ajout fait de ChemPartner un véritable façonnier (CDMO) de renommée mondiale qui continuera à aider ses clients internationaux à commercialiser leurs produits biologiques thérapeutiques. »

L'expérience et les capacités de l'équipe de découverte de produits biologiques de ChemPartner à découvrir et caractériser des anticorps thérapeutiques et des protéines de fusion connaissent une croissance rapide, sous la direction de docteurs formés en Occident et avec le soutien des services de biologie et pharmacologie et de DMPK (métabolisme des médicaments et pharmacocinétique) et toxicologie exploratoire de ChemPartner. Ses services incluent le clonage de lymphocytes B, les essais fonctionnels visant des cibles précises, l'ingénierie des anticorps, la capacité de développement, ainsi que l'évaluation in silico et la science des protéines.

ChemPartner travaille sur des projets à différents stades cliniques. Avec le développement de ses services, de son personnel et de ses installations, la transition progressive de la découverte de produits biologiques au développement et à la fabrication de produits biologiques permet à ChemPartner d'offrir des services sur mesure à ses clients. L'équipe de développement CMC (chimie, fabrication et contrôle) de produits biologiques et de fabrication conforme aux BPF de la société se compose de scientifiques, d'ingénieurs et de dirigeants chevronnés disposant d'une vaste expérience dans le domaine du développement de procédés et de la fabrication conforme aux BPF.

À propos ChemPartner

Shanghai ChemPartner, qui comprend ChemPartner, ChemPartner Biologics et China Gateway Pharmaceutical Development, dispose d'un large éventail de services de découverte, de développement et de fabrication de médicaments, notamment la chimie et la découverte de produits biologiques, la biologie et la pharmacologie, le métabolisme du médicament et la pharmacocinétique (DMPK) et la toxicologie exploratoire, ainsi que la chimie, la fabrication et le contrôle (CMC) de petites et grandes molécules. Shanghai ChemPartner sert une clientèle mondiale diverse et dispose de laboratoires, de bureaux et de représentants aux États-Unis, en Europe, en Chine et au Japon.