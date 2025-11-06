Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
The Chemours Aktie 28467212 / US1638511089

06.11.2025 23:23:58

Chemours Company Swings To Q3 Profit

The Chemours
9.76 CHF -1.31%
(RTTNews) - Chemours Company (CC) on Thursday reported third-quarter net income of $60 million or $0.40 per share, compared with a net loss of $32 million or $0.22 per share last year.

Net sales were $1.495 billion, flat compared $1.508 billion to the corresponding prior-year quarter, with TSS continuing strong year-over-year growth of 80% in Opteon Refrigerants

Adjusted net income was $30 million or $0.20 per share, compared to $61 million or $0.40 per share in the corresponding prior-year quarter.