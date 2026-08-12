CHEMIPRO KASEI KAISHA zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

CHEMIPRO KASEI KAISHA veröffentlichte am 10.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1.27 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 0.930 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite standen 2.54 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2.46 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch