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03.11.2026 09:00:36
Chemiekonzern Evonik noch etwas optimistischer für 2026
(Ausführliche Fassung)
ESSEN (awp international) - Der Chemiekonzern Evonik blickt nach einem deutlichen Anstieg des operativen Gewinns im dritten Quartal noch etwas optimistischer auf das Gesamtjahr. Mittlerweile erscheine ein um Sondereffekte bereinigtes Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) in der oberen Hälfte der im Sommer auf 2,0 bis 2,2 Milliarden Euro angehobenen Spanne wahrscheinlich, teilte der MDax -Konzern am Dienstag mit. Analysten erwarten im Durchschnitt bereits das obere Ende der Spanne.
In den drei Monaten bis Ende September stieg der operative Gewinn im Jahresvergleich um 40 Prozent auf 629 Millionen Euro, der Umsatz wuchs um 13 Prozent auf knapp 3,83 Milliarden Euro. Viele europäische Chemiefirmen profitierten zuletzt von höheren Verkaufspreisen, da die Konkurrenz aus Asien viel stärker unter den Folgen des Iran-Kriegs leidet.
Unter dem Strich stand bei Evonik im dritten Quartal mit minus 53 Millionen Euro erneut ein Nettoverlust, der aber nur noch halb so hoch war wie vor einem Jahr. Dabei belasteten im abgelaufenen Quartal Rückstellungen für ein Sparprogramm.
So hatte Evonik im Juni den Abbau weiterer 3.200 Stellen bis Ende 2029 angekündigt, davon 2.150 in Deutschland. Für einen Grossteil der zusätzlichen Massnahmen seien im dritten Quartal 313 Millionen Euro zurückgestellt worden, etwa für Abfindungen, hiess es nun. Bis Ende 2026 sollen bereits durch laufende Spar- und Effizienzprogramme rund 2.800 Stellen wegfallen. Per Ende September beschäftigte Evonik noch 30.319 Mitarbeiter und damit knapp 1.000 weniger als ein Jahr zuvor.
Den grössten Beitrag zum operativen Gewinn steuerte der Geschäftsbereich Advanced Technologies bei, der unter anderem Hochleistungskunststoffe und Wasserstoffperoxid sowie Zusätze für Tiernahrung, wie das Tierfuttereiweiss Methionin, produziert. Dank eines Anstiegs von Absatz und Verkaufspreisen sowie Sparanstrengungen schnellte der Gewinn im Tagesgeschäft um fast 90 Prozent auf 377 Millionen Euro nach oben. So konnte die Kapazitätsauslastung von Hochleistungskunststoffen aufgrund der verbesserten Nachfrage weiter hochgefahren werden, hiess es.
In der Sparte Custom Solutions stieg das operative Ergebnis um 7 Prozent auf 231 Millionen Euro. Dabei verzeichneten die Bereiche Additive Produkte für die Farben- und Beschichtungsindustrie sowie Öladditive eine positive Nachfrageentwicklung. Die Sparte produziert zudem Produkte für die Kosmetik- und Pharmaindustrie.
Im Fokus stehen aus Anlegersicht aktuell vor allem die Übernahmebemühungen des grösseren Branchenrivalen BASF . Evonik stellt sich aktuell gegen eine Akquisition durch die Ludwigshafener, hat die Tür für Gespräche aber offengelassen. BASF hatte zuvor eine Offerte in Höhe von 24 Euro je Evonik-Aktie in Aussicht gestellt. An diesem Dienstag kostete ein Evonik-Papier im vorbörslichen Handel auf der Plattform Tradegate zuletzt 20,42 Euro und damit 1,5 Prozent weniger als tags zuvor zum Xetra-Schluss.
Im Zuge der Präsentation der aktuellen Quartalszahlen betonte Finanzvorstand Michael Rauch in einem auf der Plattform LinkedIn veröffentlichten Video denn auch, dass Evonik Wachstum sehr gut allein realisieren könne. Wachstums- und Effizienzinitiativen seien bereits angelaufen.
Derweil kommt Evonik mit dem geplanten Verkauf des Basischemiegeschäfts Oxeno voran, in dem der sogenannte C4-Verbund rund um petrochemische Zusätze für Kautschuk, Kunststoffe und Spezialchemikalien gebündelt ist. "Die Bekanntgabe eines Käufers wird in den kommenden Monaten erwartet", hiess es nun. Zudem liefen die Vorbereitungen für den Verkauf von Syneqt, der Betreiberin der Chemieparks in Marl und Wesseling, an.
Sollte Evonik am Ende tatsächlich von BASF übernommen werden, könnte der Chemieparkbetreiber Syneqt mit seinen rund 3.500 Beschäftigten indes im Unternehmen bleiben. Denn BASF-Chef Markus Kamieth hatte im Oktober erklärt, dass er davon ausgehe, die Parks in Marl und Wesseling selbst auch weiter betreiben zu können./mis/mne/stk
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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
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