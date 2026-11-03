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03.11.2026 06:57:36

Chemiekonzern Evonik noch etwas optimistischer für 2026

Evonik
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ESSEN (awp international) - Der Chemiekonzern Evonik blickt nach einem deutlichen Anstieg des operativen Gewinns im dritten Quartal noch etwas optimistischer auf das Gesamtjahr. Mittlerweile erscheine ein um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) in der oberen Hälfte der im Sommer auf 2,0 bis 2,2 Milliarden Euro angehobenen Spanne wahrscheinlich, teilte der MDax-Konzern am Dienstag mit. Analysten erwarten im Durchschnitt bereits das obere Ende der Spanne.

In den drei Monaten bis Ende September stieg der operative Gewinn im Jahresvergleich um 40 Prozent auf 629 Millionen Euro, der Umsatz wuchs um 13 Prozent auf knapp 3,83 Milliarden Euro. Viele europäische Chemiefirmen profitierten zuletzt von höheren Verkaufspreisen, da die Konkurrenz aus Asien viel stärker unter den Folgen des Iran-Kriegs leidet. Unter dem Strich stand mit minus 53 Millionen Euro aber erneut ein Nettoverlust nach einem Minus von 106 Millionen Euro vor einem Jahr. Dabei belasteten im abgelaufenen Quartal Rückstellungen für das laufende Sparprogramm, etwa für Abfindungen.

Im Fokus stehen aus Anlegersicht aktuell vor allem aber die Übernahmebemühungen des grösseren Branchenrivalen BASF. Evonik stellt sich aktuell gegen eine Akquisition durch die Ludwigshafener, hat die Tür für Gespräche aber offen gelassen./mis/stk

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Trading Signals: Coca-Cola - Die Rallye hat noch Sprudel

Der Brausekonzern beweist, dass auch defensive Konsumwerte für prickelnde Kursgewinne gut sind. Überraschend starke Quartalszahlen, eine erhöhte Gewinnprognose und optimistische Analysten sprechen für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Die 100-Dollar-Marke ist zum Greifen nahe.

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Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch

Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.

Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.

Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch

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Typ Stop-Loss Hebel Symbol
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Short 15’701.50 13.97 SEB6CU
Short 16’281.13 8.98 SDBM5U
SMI-Kurs: 14’802.52 02.11.2026 17:30:01
Long 14’174.03 19.88 SLBXRU
Long 13’829.45 13.71 SSDNBU
Long 13’253.37 8.98 SPBS5U
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

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13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
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