|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|
03.11.2026 06:57:36
Chemiekonzern Evonik noch etwas optimistischer für 2026
ESSEN (awp international) - Der Chemiekonzern Evonik blickt nach einem deutlichen Anstieg des operativen Gewinns im dritten Quartal noch etwas optimistischer auf das Gesamtjahr. Mittlerweile erscheine ein um Sondereffekte bereinigte Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) in der oberen Hälfte der im Sommer auf 2,0 bis 2,2 Milliarden Euro angehobenen Spanne wahrscheinlich, teilte der MDax-Konzern am Dienstag mit. Analysten erwarten im Durchschnitt bereits das obere Ende der Spanne.
In den drei Monaten bis Ende September stieg der operative Gewinn im Jahresvergleich um 40 Prozent auf 629 Millionen Euro, der Umsatz wuchs um 13 Prozent auf knapp 3,83 Milliarden Euro. Viele europäische Chemiefirmen profitierten zuletzt von höheren Verkaufspreisen, da die Konkurrenz aus Asien viel stärker unter den Folgen des Iran-Kriegs leidet. Unter dem Strich stand mit minus 53 Millionen Euro aber erneut ein Nettoverlust nach einem Minus von 106 Millionen Euro vor einem Jahr. Dabei belasteten im abgelaufenen Quartal Rückstellungen für das laufende Sparprogramm, etwa für Abfindungen.
Im Fokus stehen aus Anlegersicht aktuell vor allem aber die Übernahmebemühungen des grösseren Branchenrivalen BASF. Evonik stellt sich aktuell gegen eine Akquisition durch die Ludwigshafener, hat die Tür für Gespräche aber offen gelassen./mis/stk
Trading Signals: Coca-Cola - Die Rallye hat noch Sprudel
Der Brausekonzern beweist, dass auch defensive Konsumwerte für prickelnde Kursgewinne gut sind. Überraschend starke Quartalszahlen, eine erhöhte Gewinnprognose und optimistische Analysten sprechen für eine Fortsetzung des Aufwärtstrends. Die 100-Dollar-Marke ist zum Greifen nahe.Weiterlesen!
Nachrichten zu Evonik AG
|
06:57
|Chemiekonzern Evonik noch etwas optimistischer für 2026 (AWP)
|
02.11.26
|MDAX-Handel aktuell: MDAX legt zum Handelsende zu (finanzen.ch)
|
02.11.26
|Börse Frankfurt in Grün: MDAX in Grün (finanzen.ch)
|
02.11.26
|EQS-PVR: Evonik Industries AG: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
02.11.26
|Pluszeichen in Frankfurt: MDAX am Montagmittag stärker (finanzen.ch)
|
31.10.26
|Evonik-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats Oktober (finanzen.net)
|
30.10.26
|BASF-Aktie stabil: Evonik zeigt BASF trotz besserer Offerte die kalte Schulter (finanzen.ch)
|
30.10.26
|Schwacher Handel in Frankfurt: So performt der MDAX aktuell (finanzen.ch)
Analysen zu Evonik AG
|05.10.26
|Evonik Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.10.26
|Evonik Hold
|Deutsche Bank AG
|28.09.26
|Evonik Kaufen
|DZ BANK
|28.09.26
|Evonik Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.09.26
|Evonik Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.10.26
|Evonik Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.10.26
|Evonik Hold
|Deutsche Bank AG
|28.09.26
|Evonik Kaufen
|DZ BANK
|28.09.26
|Evonik Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.09.26
|Evonik Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.09.26
|Evonik Kaufen
|DZ BANK
|04.08.26
|Evonik Buy
|Jefferies & Company Inc.
|24.07.26
|Evonik Kaufen
|DZ BANK
|29.06.26
|Evonik Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.06.26
|Evonik Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.09.26
|Evonik Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.09.26
|Evonik Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11.09.26
|Evonik Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.08.26
|Evonik Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.08.26
|Evonik Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.10.26
|Evonik Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.10.26
|Evonik Hold
|Deutsche Bank AG
|12.08.26
|Evonik Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|10.08.26
|Evonik Hold
|Deutsche Bank AG
|05.08.26
|Evonik Hold
|Deutsche Bank AG
Novartis, Sandoz und Eli Lilly: Margen, Wachstum und Risiken im Vergleich – BX Mornincall mit François Bloch
Novartis, Sandoz und Eli Lilly im Vergleich: François Bloch und Olivia Hähnel ordnen im aktuellen BX Morningcall Umsatzentwicklung, EBIT, EBIT-Margen, Eigenkapitalrendite, Dividenden und Kursperformance ein. Im Fokus stehen die unterschiedlichen Geschäftsmodelle, Erwartungen und Risiken der drei Pharmakonzerne.
Das Gespräch behandelt Novartis nach den angesprochenen Quartalszahlen, Sandoz mit Biosimilars und Nachahmerprodukten sowie Eli Lilly mit hohen Wachstumserwartungen.
Themen im Video:
• Novartis: Quartalszahlen, Margen, Dividende, Performance und CEO-Frage
• Sandoz: Umsatzwachstum, Biosimilars, Margen und Wettbewerb
• Eli Lilly: Wachstumserwartungen, Profitabilität, Dividendenrendite und Bewertungsrisiken
• BX Musterportfolio: Portfolio-Perspektive, Risikomanagement und Rebalancing
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI und DAX schwächer erwartet -- Asiens Börsen uneinheitlich
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt dürften im Dienstagshandel nachgeben. Die Börsen in Fernost weisen am Dienstag unterschiedliche Vorzeichen aus.