Chemfab Alkalis präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Chemfab Alkalis hat am 28.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Verlust je Aktie wurde auf 1.47 INR beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Chemfab Alkalis ein Ergebnis je Aktie von -1.400 INR vermeldet.

Chemfab Alkalis hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 756.2 Millionen INR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 1.24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 765.6 Millionen INR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch