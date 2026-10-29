Chemed präsentierte Quartalsergebnisse

Chemed gab am 27.10.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 5.45 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 4.46 USD je Aktie in den Büchern standen.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 690.9 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 10.57 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Chemed einen Umsatz von 624.9 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.ch