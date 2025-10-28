Chemed Aktie 1862160 / US16359R1032
28.10.2025 22:23:49
Chemed Corp. Q3 Income Falls
(RTTNews) - Chemed Corp. (CHE) released a profit for third quarter that Drops, from last year
The company's bottom line totaled $64.23 million, or $4.46 per share. This compares with $75.77 million, or $5.00 per share, last year.
Excluding items, Chemed Corp. reported adjusted earnings of $75.90 million or $5.27 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 3.1% to $624.90 million from $606.18 million last year.
Chemed Corp. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $64.23 Mln. vs. $75.77 Mln. last year. -EPS: $4.46 vs. $5.00 last year. -Revenue: $624.90 Mln vs. $606.18 Mln last year.
Nachrichten zu Chemed Corp.
27.10.25
|Ausblick: Chemed zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
13.10.25
|Erste Schätzungen: Chemed öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
14.07.25
|Erste Schätzungen: Chemed legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)