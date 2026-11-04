Chemcrux Enterprises präsentierte Quartalsergebnisse

Chemcrux Enterprises lud am 02.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.37 INR. Im Vorjahresviertel waren 0.140 INR je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 238.4 Millionen INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 34.36 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 177.5 Millionen INR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.ch