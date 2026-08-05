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05.08.2026 06:37:00
Chemcon Speciality Chemicals: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
Chemcon Speciality Chemicals lud am 03.08.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.
Chemcon Speciality Chemicals hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2.99 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1.74 INR je Aktie gewesen.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 664.9 Millionen INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 24.23 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 535.2 Millionen INR in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.ch
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