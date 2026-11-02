Chembond Chemicals gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Chembond Chemicals stellte am 30.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS belief sich auf 3.20 INR gegenüber 2.85 INR je Aktie im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 54.42 Prozent auf 891.8 Millionen INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 577.5 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch