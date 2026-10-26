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26.10.2026 06:37:00
Chembond Chemical Specialties: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
Chembond Chemical Specialties hat am 24.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.
Das EPS wurde auf 1.21 INR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Chembond Chemical Specialties 2.69 INR je Aktie verdient.
Umsatzseitig wurden 957.7 Millionen INR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Chembond Chemical Specialties 730.4 Millionen INR umgesetzt.
Redaktion finanzen.ch
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