CHEIL Worldwide stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

CHEIL Worldwide lud am 30.10.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 390.16 KRW präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte CHEIL Worldwide ein EPS von 639.00 KRW je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1’039.04 Milliarden KRW – das entspricht einem Minus von 12.61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1’188.92 Milliarden KRW in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.ch