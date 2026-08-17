CHEIL GRINDING WHEEL IND: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

CHEIL GRINDING WHEEL IND hat am 14.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

In Sachen EPS wurden 344.00 KRW je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte CHEIL GRINDING WHEEL IND 1532.00 KRW je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite standen 21.60 Milliarden KRW in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 19.25 Milliarden KRW umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch