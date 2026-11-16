CHEIL GRINDING WHEEL IND hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

CHEIL GRINDING WHEEL IND lud am 13.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 194.00 KRW beziffert. Im Vorjahresquartal waren 253.00 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 2.93 Prozent auf 20.18 Milliarden KRW ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 20.78 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch