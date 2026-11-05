Chegg veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Chegg hat am 03.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0.04 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0.160 USD erwirtschaftet worden.

Der Umsatz lag bei 46.5 Millionen USD – das entspricht einem Abschlag von 40.22 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 77.7 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch