Cheffelo Registered zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Cheffelo Registered hat am 04.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS lag bei -0.29 SEK. Ein Jahr zuvor waren -0.400 SEK je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 288.1 Millionen SEK in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 8.13 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Cheffelo Registered einen Umsatz von 266.4 Millionen SEK eingefahren.

Redaktion finanzen.ch