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30.05.2026 12:12:36
Chef von Swisscom-Tochter Localsearch nimmt den Hut
Zürich (awp) - Die Swisscom-Tochter Localsearch muss sich einen neuen Chef suchen. Nach 10 Jahren als CEO hat Stefano Santinelli entschieden, sich neu zu orientieren.
Die formelle Übergabe der CEO-Funktion erfolge per sofort, schrieb Localsearch am Freitag in einem Communiqué. Santinelli werde die Übergangsphase punktuell begleiten und das Unternehmen bis Ende Juni unterstützen.
Bis zur definitiven Nachfolgeregelung stelle eine Interimslösung aus Mitgliedern der Geschäftsleitung die Kontinuität der Führung sicher. Der stellvertretende CEO, John Lee, übernehme ad interim das CEO-Amt. Dabei werde er von Finanzchef Roland Hunn unterstützt. Über die definitive Nachfolgeregelung werde zu gegebener Zeit informiert, schrieb der Marketing- und Plattformanbieter.
jb/
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