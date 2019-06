Chef von Rocket Internet prüft Rückzug von der Börse - Magazin

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Internet-Investor Oliver Samwer soll einem Medienbericht zufolge an einem Plan arbeiten, seine Start-up-Holding Rocket Internet von der Börse zu nehmen. Dies berichtet das Manager Magazin unter Berufung auf mehrere Insider. Im Aufsichtsrat sei bereits über das Projekt gesprochen worden und im Hintergrund arbeite ein Team die sinnvollste Struktur für einen solchen Deal aus.

Als wahrscheinlichste Option gilt demnach aktuell, dass das Unternehmen so viele Aktien wie möglich zurückkauft, Samwer selbst allerdings nicht verkauft. Dadurch würde er am Ende die Gesellschaft kontrollieren. Noch gebe es aber keine Entscheidung, sagen Beteiligte laut dem Magazin. Rocket Internet war für einen Kommentar in der Sache kurzfristig nicht erreichbar.

Oliver Samwer hält derzeit 44 Prozent an Rocket Internet. Insider berichten, dass Samwer inzwischen überzeugt sei, dass ein Wagniskapitalgeber wie Rocket nichts an der Börse verloren habe. Er würde gern wieder fern der Öffentlichkeit ungestört als opportunistischer Investor agieren. Rocket Internet hatte zuletzt zahlreiche Beteiligungen verkauft. Dadurch verfügt das Unternehmen über liquide Mittel in Höhe von 3,6 Milliarden Euro. Das wäre voraussichtlich genug, um einen Börsenrückzug zu finanzieren.

June 20, 2019 03:23 ET (07:23 GMT)