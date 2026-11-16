Cheetah Net Supply Chain Service A vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Cheetah Net Supply Chain Service A lud am 13.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 11.23 USD. Im Vorjahresquartal hatten -12250.200 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 3.6 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 0.4 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch